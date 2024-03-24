Нью-Йорк, США, 25 марта, 2024, 02:55 — ИА Регнум. Настоятель Николаевского патриаршего собора в Нью-Йорке протоиерей Игорь Выжанов провёл в своём храме панихиду по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи

В 2000 году священнослужитель чудом выжил во время теракта, произошедшего в подземном переходе у станции метро «Пушкинская» в Москве.

«В Николаевском патриаршем соборе в Нью-Йорке 23 марта после божественной литургии была совершена панихида об упокоении православных христиан, убиенных во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта», — говорится в сообщении ОВЦС.

Настоятель собора заявил, что с особой болью воспринимает эту трагедию в «Крокус Сити Холле», поскольку является жителем Москвы и его дом находится рядом с местом теракта в Красногорске.

Как сообщало ИА Регнум, патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал теракт в «Крокус Сити Холле» злодеянием, которое поражает своим цинизмом и жестокостью. Он отметил, что глубоко потрясен произошедшим, а также выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

Кроме того, патриарх прервал праздничное богослужение в храме Христа Спасителя, чтобы провести первую заупокойную литию о невинно убиенных во время теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. По последним данным, число погибших в теракте выросло до 137 человек. При этом опознаны 62 тела. Количество пострадавших увеличилось до 182 человек.

Вечером 24 марта в «Крокус Сити Холле» прошла акция «Летят журавли» в память о погибших в теракте. В начале прозвучала песня Муслима Магомаева «Журавли». На здании пострадавшего от пожара концертного центра появилась проекция «Журавли» в память о жертвах теракта.