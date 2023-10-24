Москва, 24 октября, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Следователи проверяют женщину с митинга в поддержку Палестины в Москве, которая сравнила собравшихся с «неверными», сообщил 24 октября источник ИА Регнум.

Владимир Гердо/ТАСС Посольство Палестины в Москве

Накануне у посольства Палестины в Кропоткинском переулке прошёл митинг в поддержку этой страны. Среди участников была женщина, одетая в никаб, она выражала недовольство, что другие собравшиеся пришли «полуголыми и полураздетыми». Собравшиеся пыталась успокоить её, но она не захотела уходить.

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Женщина совершила публичные действия, направленные на возбуждение вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам отношения к религии, полагают следователи.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября палестинское движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку территории Израиля, боевики захватили ряд населённых пунктов. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа. В Израиле после обострения ситуации на Ближнем Востоке погибли 20 россиян. Порядка 1,5 млн жителей сектора Газа покинули свои дома.