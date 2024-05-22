Москва, 22 мая, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Запрет на ношение никаба в России, предложенный главой СПЧ Валерием Фадеевым, раскритиковал зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Petar Milošević Никаб

Муфтий Москвы указал, что Россия в настоящий момент выходит на новый уровень укрепления отношений со странами Востока, и могут возникнуть сложности в случае, если никаб в России будет под запретом.

«Также эти попытки будут выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание, а значит, и соблюдение канонов религии», — пояснил Аляутдинов в интервью РБК.

При этом муфтий подчеркнул, что совет улемов ДУМ России всегда готов обсудить данную инициативу с властями.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев накануне выступил с идеей запретить ношение никаба в России. Как пояснил Фадеев, это вынужденная мера, призванная снизить риски экстремизма. Он уточнил, что собирается обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава ДУМ России муфтий Равиль Гайнутдин вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу высшую награду российских мусульман — орден Почёта «Аль-Фахр» I степени.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с руководителями религиозных конфессий поблагодарил их за поддержку Вооружённых сил страны, бойцов и членов их семей.