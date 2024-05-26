Москва, 26 мая, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Группировка войск «Север» Вооружённых сил России уничтожила за сутки до 300 военных ВСУ, сообщил 26 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости

По его словам, подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника.

«Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки Харьковской области», — сказал он на брифинге.

Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 13-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», а также 122-мм гаубица Д-30.

Как передавало ИА Регнум, 25 мая Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Север» за сутки нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, уничтожив до 220 украинских военнослужащих, а также 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, четыре гаубицы Д-20 и Д-30, САУ «Гвоздика», а также боевые машины РСЗО RM-70 Vampire и БМ-21 «Град». Кроме того, ВС России отразили две контратаки противника в районе Волчанска и Глубокого в Харьковской области.