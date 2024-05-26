Москва, 26 мая, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Россия не допустит повторения ситуации, при которой западные производители могут в один день принять решение об уходе с рынка РФ, заявил 26 мая первый вице-премьер Денис Мантуров.

Boris Roessler/Global Look Press

Так он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, «простит» ли Россия Boeing или Airbus, если те решат вернуться на российский рынок. Запись разговора опубликована в Telegram-канале журналиста.

«Приведу пример относительно автомобильной промышленности. То, как поступили зарубежные производители, западные. После такого демарша, хлопанья дверями и выхода с нашего рынка… оказалось, что можно за один день уехать. Такого мы точно уже не допустим, получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет», — сказал Мантуров.

Также первый вице-премьер заявил, что техническое обслуживание западных самолётов, которые летают в России, полностью соответствует всем требованиям, несмотря на проблемы с поставками.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Мантуров, занимавший тогда пост министра промышленности и торговли, сообщил, что опытный образец нового российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М успешно провёл первый испытательный полёт. Самолёт не просто сохранил высокие показатели Ил-96-300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности, отметил Мантуров.

Планы западных стран нанести удар с помощью введения санкций по авиаперевозкам в России провалились, отмечали в мае 2024 года обозреватели немецкой газеты Die Welt. Одними из первых антироссийских санкций Евросоюза были ограничения в отношении гражданской авиации, призванные ударить «по чувствительному месту государства», но перевозки продолжают осуществляться и количество рейсов растёт, указали авторы.