Ереван, 26 мая, 2024, 12:30 — ИА Регнум. В Армении на фоне наводнения из-за разлива рек эвакуировали 232 человека, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Кадр из видео

Так, из-за проливных дождей из берегов вышли реки Дебед и Агстев в Лорийской области, в результате чего жилые дома сотен жителей затопило.

По данным правоохранительных органов Армении, на данный момент погиб один человек. Всего на месте ЧП работают более 320 спасателей МВД. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил создать оперативных штаб по ситуации, а также направился лично в зону ЧП.

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По сообщению дорожного ведомства Армении, наводнение также привело к обвалу участка дороги М-4, которая связывает республику с соседней Грузией.

Как передавало ИА Регнум, более 300 человек погибли в результате наводнения в Афганистане, сообщила 11 мая Международная организация по миграции при ООН. Особенно сильно пострадала провинция Баглан, расположенная на севере страны в горной местности.

5 мая сообщалось, что не менее 228 человек погибли в Кении от наводнения и оползней, вызванных проливными дождями. Более 200 тысяч человек были эвакуированы. В сообщениях отмечалось, что ливни в Кении начались в марте и продолжаются до сих пор.

В мае 2024 года сильные дожди также обрушились на Индонезию. 4 мая сообщалось о гибели 14 человек из-за наводнения и оползней. Из затопленных районов страны эвакуировали 115 человек. Стихия нанесла ущерб 2052 семьям.