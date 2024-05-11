Кабул, 11 мая, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Больше 300 человек погибли в результате наводнения в Афганистане, сообщила 11 мая Международная организация по миграции при ООН.

Ahmad Zubair/ XinHua / Global Look Press

Особенно сильно пострадала провинция Баглан, расположенная на севере страны в горной местности, сказано в сообщении организации в соцсети Х (Twitter).

«В Баглане погибло более 300 человек и было разрушено более 1000 домов», — отметила организация.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на МВД временного правительства Афганистана сообщило, что в результате наводнений, вызванных проливными дождями, погиб по крайней мере 151 человек.

Представитель Международной организации по миграции заявил Agence France-Presse, что количество жертв превысило 200, а более 2000 домов было разрушено. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая сообщалось, что не менее 228 человек погибли в Кении от наводнения и оползней, вызванных проливными дождями. Более 200 тысяч человек были эвакуированы. В сообщениях отмечалось, что ливни в Кении начались в марте и продолжаются до сих пор.

В мае 2024 года сильные дожди также обрушились на Индонезию. 4 мая сообщалось о гибели 14 человек из-за наводнения и оползней. Из затопленных районов страны эвакуировали 115 человек. Стихия нанесла ущерб 2052 семьям.