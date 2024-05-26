Вашингтон, 26 мая, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден оказал поддержку России своей энергетической политикой, считает губернатор штата Северная Дакота Дуг Бергам. Об этом он заявил в эфире Fox News.

Al Drago — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

По словам губернатора, США ведут две опосредованные войны — с Россией и Ираном. Эти государства получают нефтяные деньги и направляют их на борьбу с Соединёнными Штатами.

«Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам», — сказал Бергам.

Он отметил, что из-за подхода Байдена пострадала американская энергетическая промышленность, выросла инфляция внутри страны и оказался под угрозой опустошения стратегический нефтяной резерв США. Байден превратил этот резерв в свой политический инструмент.

В основе каждого продукта лежит энергетика, а в США цены на энергоносители высоки. Страна убивает свои рабочие места, предоставляя их другим странам, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых экспортных контрактов на поставки СПГ, кроме случаев непредвиденных и неотложных чрезвычайных ситуаций в сфере национальной безопасности. Своё решение он объяснил представляющими угрозу климатическими изменениями.

По словам сенатора-республиканца от штата Техас Теда Круза, своим решением запретить вывоз СПГ за границу Байден нанёс ущерб американцам и помог России. Это решение президента США стало примером его слабости, сказал сенатор, добавив, что по вине главы Белого дома американцы лишатся рабочих мест.

Издание Foreign Policy отметило, что Байден своим решением о запрете экспорта СПГ преподнёс подарок российскому лидеру Владимиру Путину. Байден ослабляет глобальную энергетическую безопасность и подрывает усилия по снижению зависимости Европы от российских энергоносителей, говорилось в статье.