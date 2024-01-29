Брюссель, 29 января, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Приостановка одобрения новых поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США не скажется на поставках в Евросоюз в среднесрочной перспективе. Об этом «РИА Новости» сообщил источник из Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Еврокомиссия находится в тесном контакте с минэнерго США по этому вопросу и была проинформирована о данном заявлении заранее. Мы продолжаем следить за ситуацией», — передаёт слова собеседника агентство.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон приостановит процесс одобрения новых экспортных контрактов на поставки СПГ.

Исключение из правила сделают для случаев непредвиденных и неотложных чрезвычайных ситуаций в сфере национальной безопасности. Байден объяснил своё решение климатическими изменениями, представляющими угрозу.

Американский лидер тогда отметил, что за время, в течение которого будет действовать ограничение, власти должны будут отслеживать влияние экспорта СПГ на стоимость энергоносителей, энергетическую безопасность США и окружающую среду.

Решение Байдена раскритиковали республиканцы. Они назвали приостановку ударом по американской энергетике и угрозой для экономики страны. Кроме того, они посчитали, что решение повлияет на поставки союзникам в Европе.

Вместе с тем 3 декабря Евростат опубликовал данные, согласно которым США с момента начала спецоперации на Украине поставили в ЕС природный газ на сумму почти €66,7 млрд. В случае отсутствия санкций в отношении РФ Соединенные Штаты получили бы на €52,2 млрд меньше.

В свою очередь газета Financial Times 2 января написала о том, что украинские газовые хранилища помогают европейским странам предотвратить дальнейшие энергетические кризисы. В публикации отмечалось, что европейские компании ускорили закачку газа зимой из своих запасов на территории Украины.