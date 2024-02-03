Вашингтон, 3 февраля, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Своим решением запретить вывоз сжиженного природного газа (СПГ) за границу президент США Джо Байден нанёс ущерб американцам и помог России. Об этом в интервью Fox News заявил сенатор от Республиканской партии (штат Техас) Тед Круз.

Wargaming.net Танкер СПГ

Республиканец напомнил, что Байден принял соответствующее решение в конце января.

«Президент США объявил о том, что я называю «субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена», он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придётся покупать его у России вместо Штатов», — возмутился он.

Это решение Байдена стало примером его слабости, сказал сенатор, добавив, что по вине главы Белого дома американцы лишатся рабочих мест.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января Джо Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых экспортных контрактов на поставки СПГ, кроме случаев непредвиденных и неотложных чрезвычайных ситуаций в сфере национальной безопасности. Своё решение американский президент объяснил представляющими угрозу климатическими изменениями. Решение Байдена раскритиковали республиканцы, назвав приостановку ударом по американской энергетике и угрозой для экономики страны. Кроме того, они посчитали, что решение повлияет на поставки союзникам в Европе.

Член комитета по охране климата и энергетике немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре назвал США ненадёжным поставщиком газа после принятого Байденом решения приостановить одобрение новых контрактов на поставки СПГ за рубеж. Действующая администрация США, по мнению Котре, ставит экосоциалистическую идеологию климатической истерии выше надёжных международных торговых отношений. Парламентарий считает российский трубопроводный газ самой надёжной альтернативой поставкам СПГ.