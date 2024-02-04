Вашингтон, 4 февраля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден своим решением о запрете экспорта сжиженного природного газа (СПГ) преподнес подарок российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом написал американский журнал Foreign Policy.

Николай Михальченко/ТАСС

«Решение администрации Байдена привело в ярость Республиканскую партию и напугало иностранных союзников, всё более зависящих от американских энергоносителей», — говорится в статье.

Отмечается, что Байден ослабляет глобальную энергетическую безопасность и подрывает усилия по снижению зависимости Европы от российских энергоносителей, что стало подарком для Путина.

В публикации подчёркивается, что приостановка вывоза СПГ из США вызвала ужас во всём мире, а в Европе и Азии указали, что она может поставить под угрозу возможность находить альтернативные источники энергии на фоне зелёного курса и отказа от российских энергоносителей.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых экспортных контрактов на поставки СПГ, кроме случаев непредвиденных и неотложных чрезвычайных ситуаций в сфере национальной безопасности. Своё решение он объяснил представляющими угрозу климатическими изменениями.

Решение Байдена раскритиковали республиканцы, назвав приостановку ударом по американской энергетике и угрозой для экономики страны. Кроме того, они посчитали, что решение повлияет на поставки союзникам в Европе.

Член комитета по охране климата и энергетике немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре назвал США ненадёжным поставщиком газа. Действующая администрация США, по его мнению, ставит экосоциалистическую идеологию климатической истерии выше надёжных международных торговых отношений. Парламентарий считает российский трубопроводный газ самой надёжной альтернативой поставкам СПГ.

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что своим решением запретить вывоз СПГ за границу Байден нанёс ущерб американцам и помог России. Это решение президента США стало примером его слабости, сказал сенатор, добавив, что по вине главы Белого дома американцы лишатся рабочих мест.