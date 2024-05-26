Вашингтон, 26 мая, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Беспорядок и сложная обстановка на линии фронта отталкивают иностранные частные военные компании (ЧВК) от участия в боях на Украине. Они не спешат заключать контракты, заявил председатель американской компании MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена.

Gertrud Zach/Global Look Press

«Сообщения с полей часто указывают на хаос и сложные условия, что сказывается на менее благоприятной среде для иностранных подрядчиков по сравнению с ранними этапами конфликта», — приводит слова Шиены агентство «Прайм».

По его словам, иностранные структуры рассматривают возможность отправки своих бойцов на Украину, но ситуация в зоне боевых действий вызывает у них разочарование. Из-за тяжёлых условий и операционных сложностей сокращается вероятность того, что на стороне Киева выступят больше ЧВК.

В связи с наступлением ВС России хаос в украинских войсках может усилиться, предположил он. Глава MOSAIC также признал, что участие в боях на Украине оказалось для зарубежных ЧВК невыгодным предприятием, так как у Киева, которому нужны наёмники, может не оказаться денег на их содержание.

Киев финансирует содержание ЧВК за счёт частных инвестиций, поэтому денежный поток подвержен колебаниям и неопределённости, добавил Шиена.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Минобороны проинформировало об уничтожении в зоне спецоперации около 6 тыс. иностранных наёмников, большинство которых прибыли из Польши. В том же месяце советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что численность иностранных наёмников, участвующих в боях на территории республики, заметно сократилась. Это произошло в том числе из-за быстрого выявления российской разведкой мест массового скопления наёмников.

В мае американское издание Business Insider отмечало, что командование ВСУ использует иностранных наёмников как расходный материал даже в большей степени, чем украинских бойцов. По словам одного из бывших наёмников, его отряд оказался в бою «подразделением-жертвой», которое фактически выполняло роль «лежачего полицейского».