Москва, 26 мая, 2024, 10:49 — ИА Регнум. ВС России уничтожили склад вооружений Вооружённых сил Украины (ВСУ), который располагался в строительном гипермаркете «Эпицентр» в Харькове. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Кадр из видео

«В Харькове точным попаданием КАБов уничтожен склад вооружения боевиков ВСУ, который был расположен в строительном гипермаркете «Эпицентр». Военный склад и командный пункт нацистов базировались в торговом центре, их расположение выявила российская разведка при активном участии местных жителей», — написал Рогов в Telegram-канале.

По словам Рогова, после прилёта количество случаев вторичной детонации исчислялось десятками.

Как передавало ИА Регнум, ранее источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что в здании торгового центра в Харькове располагались военный склад и командный пункт ВСУ. Объекты были уничтожены. Киевская армия продолжает использовать тактику «живого щита», размещая военные объекты на территории гражданских, подчеркнул источник.

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Назначенные Киевом власти Харькова ранее заявили о нанесении удара по зданию строительного гипермаркета «Эпицентр». После нанесения удара по строительному гипермаркету «Эпицентр» в Харькове из здания доносились звуки детонации боеприпасов, сообщил 25 мая ряд харьковских Telegram-каналов.