Харьков, Украина, 25 мая, 2024, 21:26 — ИА Регнум. После нанесения удара по строительному гипермаркету «Эпицентр» в Харькове из здания доносились звуки взрывов, сообщил 25 мая ряд харьковских Telegram-каналов.

Кадр из видео

Звуки детонации слышны, в частности, на видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Казачья Лопань».

«Стреляет конкретно. С большой вероятностью в «Эпицентре» хранились боеприпасы, патроны», — отметили авторы.

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Как передавало ИА Регнум, ранее источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что в здании торгового центра в Харькове располагались военный склад и командный пункт ВСУ. Объекты были уничтожены. Киевская армия продолжает использовать тактику «живого щита», размещая военные объекты на территории гражданских, подчеркнул источник.

Назначенные Киевом власти Харькова ранее заявили о нанесении удара по зданию строительного гипермаркета «Эпицентр».

Ранее 25 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что подразделения «Южной» группировки ВС РФ в минувшие сутки уничтожили два склада с боеприпасами противника.

17 мая Конашенков сообщал, что за предыдущие семь дней ВС РФ нанесли 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины. Украинская армия лишилась в том числе нескольких командных пунктов.