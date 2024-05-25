Харьков, Украина, 25 мая, 2024, 20:17 — ИА Регнум. В Харькове уничтожен военный склад вооружённых сил Украины, размещенный в торговом центре, сообщил 25 мая источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

В том же здании располагался и командный пункт ВСУ, он также уничтожен, отметил источник ТАСС, подчеркнув, что ВСУ продолжают использовать тактику «живого щита», размещая военные объекты на территории гражданских.

Назначенные Киевом власти Харькова ранее заявили о нанесении удара по зданию строительного гипермаркета «Эпицентр».

Ранее 25 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что подразделения «Южной» группировки ВС РФ в минувшие сутки уничтожили два склада с боеприпасами противника.

17 мая Конашенков сообщал, что за предыдущие семь дней ВС РФ нанесли 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины. Украинская армия лишилась в том числе нескольких командных пунктов.

22 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооружённые силы России освободили уже 49 населённых пунктов Харьковской области. 36 населённых пунктов освобождены в Купянском районе области, 13 — в северной части региона.

17 мая президент Владимир Путин заявил, что российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану. Он отметил, что операция российских Вооружённых сил на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Планов брать Харьков «на сегодняшний день нет», сказал президент.