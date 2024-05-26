Харьков, Украина, 26 мая, 2024, 09:48 — ИА Регнум. ВС России нанесли удар по складу с боеприпасами, устроенному украинскими военными в одном из торговых центров в Харькове. Об этом сообщает издание aif.ru со ссылкой на Telegram-каналы военкоров.

Кадри из видео

В Сети опубликованы кадры, снятые возле ТЦ «Эпицентр». На них видны густой чёрный дым и языки пламени. Кроме того, слышны взрывы, предположительно, боеприпасов.

«По информации профильных ресурсов, ТЦ использовался в качестве склада боеприпасов украинской армии», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, украинский военнопленный Николай Перепаленко заявил, что бойцы ВСУ сомневаются в необходимости защищать Харьков. По его словам, часть украинских бойцов полагает, что не нужно оказывать сопротивление российским войскам. Он также рассказал, что подразделениям ВСУ в Харьковской области не хватает боеприпасов.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 17 мая заявил, что российская армия в ходе наступления в северной части региона освободила территорию общей площадью около 200 квадратных километров. Темпы продвижения ВС России вызывали панику в рядах украинской армии, многие дезертируют.

Позже Ганчев сообщил, что к 22 мая российские военные освободили в Харьковской области 49 населённых пунктов. Из них 36 освобождены в Купянском районе области, 13 — в северной части региона, в Харьковском и Волчанском районах.

В Киеве считают, что наступательные действия ВС России в Харьковской области предвещают крупномасштабное наступление, которое может начаться в ближайшие недели. Об этом 16 мая сообщало агентство Reuters.