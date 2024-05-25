Киев, 25 мая, 2024, 23:25 — ИА Регнум. В пяти регионах Украины вечером 25 мая объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют обновлённые данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, режим предупреждения об угрозе с воздуха действует в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.

Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит более 13 часов, в других указанных регионах — с 22:15 мск.

Как передавало ИА Регнум, вечером 25 мая украинские средства массовой информации сообщили о прогремевших взрывах на севере страны. По данным издания «Страна. ua», взрывы были слышны в Чернигове.

В Харькове в этот же день уничтожили военный склад Вооружённых сил Украины, размещенный в торговом центре. Силовики подчеркнули, что ВСУ продолжают использовать тактику «живого щита», размещая военные объекты на гражданских территориях. По словам очевидцев, после нанесения удара по строительному гипермаркету «Эпицентр» в Харькове из здания доносились звуки взрывов.

23 мая стало известно, что на станции Люботин вблизи Харькова был уничтожен железнодорожный состав с военной техникой ВСУ. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что утром в городе прогремело порядка десяти взрывов.