Киев, 25 мая, 2024, 17:12 — ИА Регнум. В Чернигове на севере Украины прогремел взрыв, сообщило 25 мая украинское издание «Страна» со ссылкой на местные онлайн-сообщества.

Matthias Rietschel/Global Look Press

«О взрывах в Чернигове сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.

Ранее 25 мая в Киеве, Черниговской, Киевской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины звучала воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 мая стало известно, что на станции Люботин вблизи Харькова был уничтожен железнодорожный состав с военной техникой ВСУ.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.