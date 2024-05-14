Украина, 14 мая, 2024, 08:49 — ИА Регнум. В городе Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, получил повреждение объект критической инфраструктуры, написал 14 мая глава подчинённой киевскому режиму областной военной администрации Александр Прокудин в своём Telegram-канале.

Jaap Arriens/Global Look Press

Он заявил, что по объекту нанесли удар баллистической ракетой.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Херсоне.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ 14 мая распространили информацию о взрыве в Черкасской области. Звук взрыва слышали в городе Умань.

О взрыве также сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. В это время в Харьковской области действовал режим воздушной тревоги.