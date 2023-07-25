Москва, 25 июля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении пошлин на вина, импортируемые из недружественных стран. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Артем Геодакян/ТАСС

«В отношении вина, происходящего из недружественных стран, увеличиваются с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара США за литр ставки ввозных таможенных пошлин», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что российские жители стали всё чаще приобретать отечественные вина, в стране возрождается культура их производства. Вместе с тем отечественные производители увеличивают объёмы поставок винной продукции на внутренний рынок. Кроме того, дружественные и нейтральные государства наращивают поставки вина в страну.

Первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут, комментируя повышение пошлин, отметила, что эта мера не является запретительной и не спровоцирует сокращение ассортимента вин.

«Повышение ввозной пошлины для недружественных стран создаст дополнительные стимулы для отечественных производителей, будет способствовать переориентации спроса на качественную российскую продукцию и вина из других регионов мира», — сказала Лут.

По данным Минэкономразвития, в 2022 году в России выпустили 50 млн декалитров вина, что на 16% больше, чем годом ранее. В 2023 году рост производства продолжается. Также постепенно растут площади виноградников.

Как сообщало ИА Регнум, российское правительство сегодня, 25 июля, также ввело запрет на импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов, произведённой в недружественных странах. По оценке Минэкономразвития, спрос на эту продукцию смогут удовлетворить отечественные производители.

Кроме того, как отметили в министерстве, введение ограничений позволит российским компаниям нарастить производство морепродуктов, увеличить число рабочих мест. Также в России действует запрет на перевозки грузов компаниями из недружественных стран.