Москва, 28 марта, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Министерство экономического развития готово направить на развитие морских курортов доходы от пошлин на вино из недружественных стран. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию туризма.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«При необходимости готовы направлять на морские курорты часть доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран. Есть договоренности об этом с Минфином», — сказал Решетников.

Вместе с тем на совещании Путин заявил, что к 2030 году туристическую инфраструктуру создадут во всех национальных парках России. Объём средств на реализацию нацпроекта по туризму в период с 2025 по 2030 год составит не менее 403 млрд рублей, отметил глава государства.

В сфере туризма, как и в других отраслях, нужно формировать шестилетний перспективный финансовый план, это станет важным ориентиром для бизнеса, который выстраивает свои инвестиционные программы «вдолгую», подчеркнул глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении пошлин на вина, импортируемые из недружественных стран.

В Минэкономразвития тогда отметили, что российские жители стали всё чаще приобретать отечественные вина, в стране возрождается культура их производства. Вместе с тем отечественные производители увеличивают объёмы поставок винной продукции на внутренний рынок. Кроме того, дружественные и нейтральные государства наращивают поставки вина в страну.