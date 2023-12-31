Москва, 31 декабря, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Латвия стала лидером по поставкам игристого вина в Россию, обогнав по этому показателю Италию и Литву, сообщило 31 декабря «РИА Новости» на основании открытых данных.

Известия/Павел Кассин

Объём импорта в РФ из Латвии шипучих вин за девять месяцев 2023 года достиг $105,43 млн ($79,99 млн за тот же период 2022 года). Поставки из Италии выросли до $55,4 млн ($43,36 млн в 2022-м), из Литвы — $42,69 млн (в 2022-м всего $23,03 млн).

Далее в списке импортёров игристых вин в Россию идут Польша ($8,65 млн), Испания ($2,98 млн), Франция ($2,78 млн), Грузия ($1,91 млн), Армения ($0,98 млн), Азербайджан ($0,84 млн) и Германия ($ 0,45 млн). Во всех странах, кроме Франции, этот показатель вырос.

Врач-диетолог, завотделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова предостерегла от чрезмерного употребления игристых вин. По её данным, в новогоднюю ночь не стоит пить больше трёх бокалов для мужчин и двух для женщин. Врач отметила, что в случае превышения этой нормы алкоголь вредит организму, растёт нагрузка на печень, повреждаются нейроны головного мозга.

Врач-терапевт, нутрициолог Елена Мановская сообщила, что игристые и тихие вина хорошо сочетаются с морепродуктами и сырами. Она также предостерегла от употребления с винами салатов с майонезом и колбас.