Санкт-Петербург, 25 мая, 2024, 18:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ходе штурма ликвидировали стрелявшего по полицейским мужчину, который забаррикадировался в квартире на Народной улице. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сотрудники СОБР Росгвардии в соответствии с законодательством применили табельное оружие. Злоумышленник нейтрализован», — сообщили в ведомстве.

Перед штурмом квартиры из подъезда эвакуировали жителей.

Ранее ИА Регнум сообщало о стрельбе на Народной улице в Санкт-Петербурге. Информацию о том, что злоумышленник ранил сотрудника полиции, позже опровергли в МВД.

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По данным издания «78.ru», мужчине 59 лет, он родился в Чечне. Ранее отбывал наказание по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах. Переговоры с ним не дали результата.

Пару дней назад у мужчины произошёл конфликт с продавцом в рыболовном магазине. Предположительно, поводом стало замечание из-за курения. Тогда мужчина стал угрожать продавцу, а утром вернулся в магазин с травматическим пистолетом и выстрелил продавцу в голову.

Раненого госпитализировали. После этого к дому стрелявшего прибыли правоохранители. Он отказался выходить к ним и открыл огонь с балкона.