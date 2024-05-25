Москва, 25 мая, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Заявление о возможном превращении демилитаризированных Аландских островов в «ахиллесову пяту» Финляндии и НАТО может быть попыткой поддержать значение Финляндии в мировой системе безопасности, которое страна стремительно теряет после вступления в НАТО. Такое мнение 25 мая корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Леви.

Иван Шилов ИА Регнум

Генерал-майор в отставке вооружённых сил Финляндии, член парламента от правоцентристской партии «Национальная коалиция» Пекку Товери заявил, что демилитаризированные Аландские острова могут стать «ахиллесовой пятой» Финляндии и НАТО.

По словам Леви, в настоящее время происходит разрушение системы мировой безопасности, и все вопросы, связанные с этой сферой, ставятся заново. Всё, что было решено ранее, подвергается сомнению и пересматривается в угоду текущим сиюминутным интересам. Концепт безопасности, предполагавший баланс сил, режим взаимных уступок и доверия стремительно разрушается под громкие заявления «ястребов», имеющих конкретные корыстные интересы.

«Все европейские страны увеличивают свои военные бюджеты, отодвигая на второй план экологические, социальные и прочие проекты. Чтобы иметь возможность получить больше финансирования, все, кто имеет отношение к вопросам безопасности начинают высказываться по этому поводу. Неудивительно, что некоторые бывшие военные начинают заявлять о необходимости защищать определённые точки на карте, вводить туда войска и проводить учения. С точки зрения большой стратегии это уже давно потеряло смысл», — подчеркнул политолог.

Если говорить об отдельных территориях в Европе, особенно морских территориях и островах, которые ранее действительно играли стратегическое значение, сейчас они не являются принципиальными, так как средства наступления уже другие. Любой форпост на острове может быть очень быстро подавлен вооружёнными силами с использованием различного рода вооружения. Это уже не вопрос технической необходимости оборонять те или иные острова и держать там постоянные военные базы, пояснил он.

Леви отметил, что сегодня это вопрос того, что нужно освоить деньги и обозначить свою независимость, некую свою особую роль, а также по возможности, досадить соседу. У России нет каких-либо территориальных интересов в отношении Финляндии, в том числе в отношении каких-либо островов. Это скорее ожидания со стороны скандинавских стран, чтобы о них не забыли при распределении средств, желание обратить на себя внимание, компенсировать потери от российского торгового трафика и утрату стратегической роли, которую Финляндия традиционно играла, работая как на Советский Союз, так и на страны Западной Европы, используя статус независимости, подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в стратегическом плане на отдельных территориях, которые воспринимаются Финляндией как особо важные, даже если там будут построены «непобедимые» крепости, они не будут иметь никакого значения для России.

«Это часть сценария, связанного с освоением средств, обслуживанием собственной политической повестки и попытки поддержать своё значение в мировой системе безопасности, которое Финляндия после вступления в НАТО стремительно теряет. Практика последних военных действий показала, что подобные отдельные точки, например остров «Змеиный», которые ранее считались образцами специальных особых оплотов, могут быть снесены современными вооружёнными силами очень быстро и никого не могут остановить, если будет поставлена такая задача. Однако такой задачи нет. Стратегического военного значения эти острова не имеют, хотя, если на них будут размещены какие-то особые вооружённые силы, то это не будет отвечать интересам России», — пояснил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, самоуправляемый архипелаг официально подконтролен Хельсинки, его жители говорят на шведском языке, а Москве поручено обеспечивать соблюдение соглашения, которое запрещает любое военное присутствие на его берегах уже более века.

Отмечается, что поскольку Финляндия стала членом НАТО, а Россия пытается отстоять свои права в регионе, «ястребы» начали говорить, что такая схема стала самой большой уязвимостью Хельсинки. Товери призвал закрыть российское консульство на Аландских островах и разрешить финским войскам проводить на тренировки на этой территории.

В декабре 2023 года депутаты парламента Финляндии отказались рассматривать гражданскую инициативу об упразднении консульства России в городе Мариехамне на Аландских островах. Как объяснили в парламенте, консульство работает на основании соглашений между Хельсинки и Москвой и инициатива граждан не может быть основанием для отмены международных договорённостей.

Сбор подписей за упразднение консульства России в Мариехамне начали 4 апреля 2023 года. В этот день Финляндия официально присоединилась к НАТО. Для того чтобы петицию рассмотрели в парламенте, нужно собрать 50 тыс. голосов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отношения с Финляндией, заявлял ранее, что Россия надеется на доброе будущее в отношениях с народом Финляндии, которое может начаться, когда «ослепление русофобией» в этом государстве пройдёт.