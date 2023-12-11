Хельсинки, 11 декабря, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Депутаты парламента Финляндии отказались рассматривать гражданскую инициативу об упразднении консульства России в городе Мариехамне на Аландских островах, сообщила 11 декабря телерадиокомпания Yle.

Иван Шилов ИА Регнум

«Спикер парламента отказался поддержать гражданскую инициативу, в которой парламенту предложили принять решение об упразднении российского консульства», — говорится в сообщении.

Как объяснили в парламенте, консульство работает на основании соглашений между Хельсинки и Москвой и инициатива граждан не может быть основанием для отмены международных договорённостей.

Сбор подписей за упразднение консульства России в Мариехамне начали 4 апреля. В этот день Финляндия официально присоединилась к НАТО. Для того чтобы петицию рассмотрели в парламенте, нужно было собрать 50 тыс. голосов.

Президент Финляндии Саули Ниинистё 22 апреля выступил против закрытия консульства. Он сообщил, что финские спецслужбы следят за российскими дипломатами и не выявили подозрительной активности. Президент также заявил, что при необходимости власти республики закроют это диппредставительство.