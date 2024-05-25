Москва, 25 мая, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Эстония целенаправленно создаёт и распространяет миф о военной угрозе со стороны России. Такое мнение 25 мая корреспонденту ИА Регнум высказал политолог и публицист Семён Уралов, комментируя заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Евросоюз отслеживает происходящее на границе Эстонии и России и ожидает пояснений от Москвы в связи с заявлением МВД Эстонии о том, что российские пограничники убрали буи на реке Нарва.

Александр Демьянчук/ТАСС

По словам Уралова, Россия планировала проводить работы по ремонту моста через реку Нарву и будет это делать.

«Однако в условиях когнитивной войны, которая направлена на эмоциональное воздействие на общество с использованием современных медиа и информационных технологий, любые сообщения используются для информационно-психологического давления на противника. Эстония пытается представить происходящее как военную угрозу. В их сообщениях звучит мысль о том, что Россия снимает буи, что якобы свидетельствует о подготовке к нападению. Таким образом, эстонская сторона пытается влиять на общественное мнение, используя глобальные медиа и руководство Евросоюза и США, которые транслируют однозначный нарратив о военной угрозе со стороны России, а не о техническом ремонте моста. В результате этого обыватели могут забыть о реальном положении дел и будут помнить только о мнимой угрозе со стороны России», — пояснил политолог.

В свою очередь старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко увидел в заявлении Борреля стремление усилить напряжённость в отношениях между Россией и Эстонией.

«Это попытка создать повод для обострения отношений стран Прибалтики с Россией», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, департамент полиции и пограничной охраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы в ночь на 23 мая сняли на реке Нарве буи, используемые для разграничения судоходных путей. При этом места расположения буёв каждый год пересматриваются, и в 2024 году Россия якобы не согласилась с предложениями о размещении около половины от общего количества (250) буёв. Эстонское ведомство заявило, что свяжется с погранслужбой ФСБ РФ для получения разъяснений.

В МИД Эстонии 24 мая заявили, что вызовут российского поверенного после сообщений о снятии буёв на Нарве.