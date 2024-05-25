Москва, 25 мая, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Более 475 бойцов ВСУ уничтожены в зоне ответственности Южной группировки российских войск за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 25 мая на брифинге.

Станислав Красильников/РИА Новости

По данным ведомства, подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Острое и Константиновка в ДНР. Бои шли с подразделениями 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны.

«Противник потерял более 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей», — уточнил Конашенков.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили британскую буксируемую гаубицу FH-70, гаубицу Д-20, две гаубицы «Мста-Б», гаубицу Д-30 и американское орудие М119. Кроме того, уничтожили два украинских склада с боеприпасами.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения группировки войск «Юг» за неделю с 18 по 24 мая освободили Белогоровку в ЛНР, Клещеевку и Андреевку в ДНР и продолжили продвигаться в глубину обороны противника. По данным Минобороны, ВСУ потеряли за неделю в зоне ответственности группировки до 3285 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 западного производства. Кроме того, уничтожены десять полевых складов ВСУ с боеприпасами.