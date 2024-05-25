Лондон, 25 мая, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Европе нужны новые рамочные соглашения по европейской безопасности, признающие законные интересы России в приграничных районах, заявил 25 мая член палаты лордов парламента Великобритании от Консервативной партии лорд Ричард Балф.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«По моему мнению, которое я выдвинул в палате лордов, нам нужно то, что я называю «новым Хельсинки», — сказал он «РИА Новости».

По его мнению, в соглашении должно быть признано, что Россия, как и США, имеет законные интересы в своём «ближнем зарубежье». Балф подчеркнул, что Европе необходимо прийти к пониманию границ между законными требованиями РФ, например, на Украине и в Грузии, и другими целями западной внешней политики.

Как передавало ИА Регнум, заявления Запада о якобы имеющихся у России планах после Украины напасть на Европу — это чушь и бред, заявлял ранее президент Владимир Путин. Западные политики запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов, подчеркнул глава государства.

Также Путин неоднократно подчёркивал, что полномасштабный конфликт между РФ и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Российский лидер заявил, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.

Россия никому не представляет угрозы в Европе и надеется на такое же отношение к себе, заявлял, в свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В МИД при этом заявили, что НАТО готовит своих союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией. В качестве примера дипломаты привели такие процессы, как милитаризация Восточной Европы, Черноморского региона, а также форсированное усиление коалиционных потенциалов в Польше и Прибалтике.