Кольчугино, Владимирская область, 25 мая, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в торговом центре в городе Кольчугино. В здании загорелась кровля, сообщает 25 мая пресс-центр управления МЧС по Владимирской области.

Кадр из видео

«В Кольчугино горит кровля торгового центра на 200 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших нет. По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за работ на кровле. На месте работают 23 специалиста и шесть единиц техники, уточнили в МЧС.

Позже в ведомстве сообщили, что открытое горение ликвидировано.

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Как сообщало ИА Регнум, в январе в посёлке Муромцево во Владимирской области загорелся склад с обувью. Пламя охватило площадь в 2,5 тыс. квадратных метров, работу пожарных осложняла высокая горючая нагрузка. О пострадавших не сообщалось.

В августе 2023 года в Ковровском районе Владимирской области пожар вспыхнул на предприятии по производству акриловых ванн. Площадь возгорания в посёлке Гигант превысила 4 тыс. кв. м, пламя распространилось в производственном здании, на складе, а также на открытой площадке с готовой продукцией. К тушению привлекались 79 человек и 30 единиц техники, о пострадавших не сообщалось. Предварительной причиной назван аварийный режим работы электросети.