Во Владимирской области вспыхнул пожар на предприятии по производству ванн
Пожар на предприятии по производству ванн во Владимирской области вспыхнул на 6 тысячах кв. м
Ковров, Владимирская область, 8 августа, 2023, 12:31 — ИА Регнум. На предприятии по производству акриловых ванн в Ковровском районе Владимирской области произошло возгорание. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба МЧС.
Пожарные тушат здания в посёлке Гигант, где производятся акриловые ванны. Также спасатели препятствуют распространению огня на расположенные рядом здания.
В работах по ликвидации пожара участвуют 30 человек, задействовали шесть единиц техники, площадь возгорания достигла 5,8 тысячи квадратных метров.
Как сообщало ИА Регнум, 6 августа на фабрике спортивных товаров в подмосковном Дмитрове вспыхнул пожар, который позднее удалось локализовать на площади 1,2 тыс. квадратных метров. В работах по тушению участвовало 68 человек и было задействовано 14 единиц техники.
Позднее на заводе по переработке пластика в турецкой провинции Адана вспыхнул пожар. После получения сообщений о возгорании на место прибыли пожарные, служба скорой помощи и полиция.