Владимир, 31 января, 2024, 07:04 — ИА Регнум. В МЧС России сообщили о тушении 31 января крупного пожара в посёлке Муромцево во Владимирской области. Работу пожарных осложняет высокая горючая нагрузка.

skeeze Пожар

Огнём уже охвачено 2500 кв. метров складского помещения для хранения обуви.

Информации о пострадавших пока нет.

На месте работают 55 специалистов и 27 единиц техники спасателей.

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Как сообщало ИА Регнум, пожар в здании в центре Москвы, где находится горком КПРФ, потушили. С крыши пришлось снимать людей, которые, спасаясь от дыма, выбрались на воздух и ждали помощи. Их эвакуировали.

О пожаре в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве проинформировало МЧС, уточнив, что из здания эвакуировали 50 человек.

Позже ведомство сообщило, что огонь начал распространяться по деревянным конструкциям. Кровля купола здания деревянная. Площадь пожара составила 350 квадратных метров.

В оперативных службах сообщили, что пожар, вероятно, возник из-за нарушения техники безопасности.