Во Владимирской области загорелся крупный склад с обувью
Во Владимирской области на площади 2,5 тыс. квадратов загорелся склад с обувью
Владимир, 31 января, 2024, 07:04 — ИА Регнум. В МЧС России сообщили о тушении 31 января крупного пожара в посёлке Муромцево во Владимирской области. Работу пожарных осложняет высокая горючая нагрузка.
Огнём уже охвачено 2500 кв. метров складского помещения для хранения обуви.
Информации о пострадавших пока нет.
На месте работают 55 специалистов и 27 единиц техники спасателей.
Как сообщало ИА Регнум, пожар в здании в центре Москвы, где находится горком КПРФ, потушили. С крыши пришлось снимать людей, которые, спасаясь от дыма, выбрались на воздух и ждали помощи. Их эвакуировали.
О пожаре в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве проинформировало МЧС, уточнив, что из здания эвакуировали 50 человек.
Позже ведомство сообщило, что огонь начал распространяться по деревянным конструкциям. Кровля купола здания деревянная. Площадь пожара составила 350 квадратных метров.
В оперативных службах сообщили, что пожар, вероятно, возник из-за нарушения техники безопасности.