В Краснодаре сорвало крышу со школы, пострадали дети
Мэр Краснодара сообщил о пострадавших из-за срыва кровли с одной из школ
Краснодар, 25 мая, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Сильный ветер сорвал кровлю с одной из школ в Краснодаре. Есть пострадавшие, сообщил 25 мая мэр города Евгений Наумов в Telegram-канале.
Часть кровли сорвало ветром в школе №29 на улице Рылеева, там должна была состояться торжественная линейка, уточнил мэр. На место прибыли экстренные службы, есть пострадавшие.
«Сейчас медики оказывают им помощь. Спасатели и полиция также на месте», — написал Наумов.
По данным Telegram-канала «112», пострадали 11 детей в возрасте 14-15 лет, семь мальчиков и четыре девочки. Металлические листы вместе с деревянным каркасом упали на учеников. Школьникам потребовалась медицинская помощь, по факту произошедшего проводится проверка.
Мэр Наумов добавил, что держит ситуацию на контроле. В школу выехали его заместитель Игорь Михайлов и представители департамента образования.
Как сообщало ИА Регнум, 1 мая сильный ветер повредил кровлю на здании школы в деревне Узбяково в Гафурийском районе Башкирии, пострадавших не было.
В феврале в селе Донском Оренбургской области полностью обрушилась крыша в спортзале гимназии. ЧП случилось в воскресенье, когда занятий в школе не было. Никто не пострадал. Предварительной причиной обрушения назвали скопление снега на крыше.