Красногвардейский район, Оренбургская область, 11 февраля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Крыша в спортзале гимназии в селе Донском в Красногвардейском районе Оренбургской области могла обрушиться под тяжестью снега, сообщил 11 февраля Telegram-канал «112».

СК России

На момент ЧП в школе не было учащихся: обрушение произошло в воскресенье. Вероятно, крыша рухнула под тяжестью снега.

На фото видно, что в школьном здании крыша полностью рухнула в одном из помещений. Пол покрыт обломками.

Ранее ИА Регнум сообщило об обрушении крыши в спортзале Красногвардейской гимназии на улице Советской в Донском. В МЧС сообщили, что никто в результате ЧП не пострадал.

В Тульской области под тяжестью снега 14 декабря обрушилась крыша здания фабрики в городе Донском. Люди в результате ЧП не пострадали.