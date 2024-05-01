Уфа, 1 мая, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Сильный ветер частично сорвал кровлю со здания школы в деревне Узбяково в Гафурийском районе Башкирии. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

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«Из-за порыва ветра произошёл частичный срыв кровли со здания средней образовательной школы деревни Узбяково», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и других экстренных служб, которые установили, что с кровли здания образовательного учреждения сорвало профнастил площадью 450 квадратных метров при общей площади кровли 1400 квадратных метров.

В результате инцидента нет погибших и пострадавших, школьников планируют перевести на дистанционный формат обучения.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря 2023 года сильным ветром сорвало часть кровли многоквартирного пятиэтажного дома и повалило десятки деревьев. Порывы ветра достигали скорости 27–28 м/с.

В ноябре 2023 года ураганный ветер сорвал крыши со многих зданий, включая социальные объекты, в ряде районов Красноярского края. В результате инцидента никто не пострадали и не погиб. В центральных и южных районах региона скорость ветра достигала 33 м/с.