Вашингтон, 25 мая, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Американские власти полагают, что КНДР якобы может пойти на дестабилизацию в преддверии выборов президента США. Об этом сообщил 24 мая телеканал NBC со ссылкой на источники.

(сс) stephan КНДР

По их данным, Пхеньян будто бы способен на самые провокационные военные действия за последние 10 лет. Представитель американской разведки в беседе с журналистами отметил, что в Вашингтоне не сомневаются в своей гипотезе.

По его словам, речь лишь идёт о масштабах эскалации. NBC также проинформировало о том, что Белый дом опасается, что на ситуацию с выборами в США повлияют усиление напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и расширение ядерного потенциала Северной Кореи.

Ряд источников утверждает, что КНДР может пойти на провокацию якобы для того, чтобы помочь избраться бывшему американскому президенту Дональду Трампу. В NBC также отметили, что, если опасения Вашингтона станут реальностью, то США ждёт «октябрьский сюрприз».

Выборы главы Белого дома назначены на ноябрь 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября 2023 года представитель минобороны КНДР заявил, что США являются наибольшим источником угрозы в мире в вопросе применения оружия массового уничтожения. В середине октября октября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). выпустило комментарий, в котором сказано, что Япония готовится к агрессивной войне и вторжению на Корейский полуостров.

В конце января 2024 года газета The New York Times написала о том, что власти США не исключают возможного вооружённого конфликта между КНДР и Южной Кореей в течение ближайших месяцев. Вместе с тем в Белом доме отметили, что не усматривают риска начала полномасштабной войны на Корейском полуострове.

В начале февраля замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что главным источником напряжённой ситуации на Корейском полуострове являются агрессивные и провокационные действия США.