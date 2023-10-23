Пхеньян, 23 октября, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Ближний Восток находится на «грани полномасштабной войны» из-за политики США, которая состоит в поддержке Израиля и применении двойных стандартов, говорится в комментарии, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM

В издании отметили, что на губительное влияние Вашингтона указывает уже всё мировое сообщество. Авторы комментария также напомнили, что израильские власти отдали приказ своей армии готовиться к наемной операции в секторе Газа после получения заверения стороны Соединённых Штатов в поставках оружия. Кроме того, это происходило на фоне отправки к берегам Израиля двух американских авианосцев.

При этом, как подчеркивается в комментарии, США отклонили проект резолюции в Совете Безопасности ООН о прекращении огня в регионе, «уничтожив даже небольшой шанс» на преодоление эскалации, а ЕС в свою очередь пытается «поддакивать» Вашингтону. В ЦТАК добавили, что Соединённые Штаты отправили на Ближний Восток своих официальных лиц, чтобы пообещать поддержку и «подталкивать к войне» региональных игроков.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября представитель минобороны КНДР заявил, что США являются наибольшим источником угрозы в мире в вопросе применения оружия массового уничтожения. Он также напомнил об опубликованной Вашингтоном «Стратегии реагирования на оружие массового уничтожения — 2023», в которой Россия и Китай названы «преследующим вызовом» и «серьёзной угрозой» для Соединённых Штатов, а КНДР — «продолжительной угрозой».

Представитель также указал на объединённые учения, проведённые США в текущем году с переброской на Корейский полуостров стратегической атомной подлодки, которая несёт ядерное оружие. 16 октября ЦТАК выпустило комментарий, в котором сказано, что Япония готовится к агрессивной войне и вторжению на Корейский полуостров. На это, по мнению авторов сообщения, указывает модернизация японской армии.