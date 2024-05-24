Вашингтон, 24 мая, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Демилитаризированные Аландские острова могут стать «ахиллесовой пятой» Финляндии и НАТО, заявил генерал-майор в отставке вооружённых сил Финляндии, член парламента от правоцентристской партии «Национальная коалиция» Пекку Товери. Его слова приводит Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если у вас будут все Аландские острова, вы сможете перекрыть морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом», — отметил он.

Самоуправляемый архипелаг официально подконтролен Хельсинки, его жители говорят на шведском языке, а Москве поручено обеспечивать соблюдение соглашения, которое запрещает любое военное присутствие на его берегах уже более века.

Поскольку Финляндия стала членом НАТО, а Россия пытается отстоять свои права в регионе, «ястребы» начали говорить, что такая схема стала самой большой уязвимостью Хельсинки, отметили авторы.

Товери призвал закрыть российское консульство на Аландских островах и разрешить финским войскам проводить на тренировки на этой территории.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года депутаты парламента Финляндии отказались рассматривать гражданскую инициативу об упразднении консульства России в городе Мариехамне на Аландских островах. Как объяснили в парламенте, консульство работает на основании соглашений между Хельсинки и Москвой и инициатива граждан не может быть основанием для отмены международных договорённостей.

Сбор подписей за упразднение консульства России в Мариехамне начали 4 апреля 2023 года. В этот день Финляндия официально присоединилась к НАТО. Для того чтобы петицию рассмотрели в парламенте, нужно собрать 50 тыс. голосов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отношения с Финляндией, заявлял ранее, что Россия надеется на доброе будущее в отношениях с народом Финляндии, которое может начаться, когда «ослепление русофобией» в этом государстве пройдёт.