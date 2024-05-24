Вашингтон, 24 мая, 2024, 20:56 — ИА Регнум. НАТО в ходе саммита, который состоится в июле в Вашингтоне, не планирует приглашать Украину в альянс, заявил 24 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы не ожидаем, что Украину пригласят присоединиться к альянсу», — сказал он.

При этом, по его словам, в ходе предстоящей встречи на высшем уровне союзники намерены продемонстрировать «значительную поддержку в отношении Украины».

Как передавало ИА Регнум, ранее итальянская газета Corriere della Sera написала, что страны НАТО на предстоящем 9–11 июля саммите альянса в Вашингтоне намерены объявить об отказе от идеи ввода войск на Украину. По мнению издания, одной из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет одобрен саммитом НАТО, будет словосочетание «никаких сапог на земле».

Украина не сможет получить поддержку всех 32 членов НАТО по вопросу о членстве в Североатлантическом альянсе к саммиту, который состоится в Вашингтоне, отметил 29 апреля генсек военного блока Йенс Столтенберг.

Для России категорически неприемлемо вступление Украины в НАТО, так как это будет угрозой национальной безопасности, подчеркнул 9 апреля посол России в США Анатолий Антонов. Муссирование американцами заявлений о членстве Украины в альянсе подтверждает, что единственным правильным вариантом для России является безоговорочная победа на поле боя, сказал Антонов. Дипломат добавил, что Россия не смирится с возможностью участия Украины во враждебном Москве блоке.