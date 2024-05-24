Таллин, 24 мая, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Эстонии 24 мая вызовет российского поверенного на фоне сообщений о якобы снятии Россией разграничительных буёв на реке Нарва.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня мы вызовем российского поверенного в делах», — написал глава МИД Эстонии Маргус Цахна в соцсети X, прикрепив к посту заявление ведомства о якобы снятии Россией разграничительных буёв.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая департамент полиции и пограничной охраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли на реке Нарве буи, которые служили для разграничения судоходных путей.

Ведомство отметило, что места расположения буёв пересматриваются ежегодно и что в этом году РФ якобы не согласилась с предложениями о размещении около половины от общего количества (250) буёв.

С 1 мая Эстония решила оставить погранпереход в Нарве открытым с 07:00 утра до 23:00 вечера, а на ночь закрывать. В департамента полиции и погранохраны республики подчеркнули, что количество сотрудников КПП не уменьшится. Закрытие, по словам главы погранохраны Вейко Коммусаар, обусловлено значительным снижением числа пересекающих границу в ночное время. Он посчитал неправильным трату денег эстонских налогоплательщиков на круглосуточную работу Нарвского КПП.