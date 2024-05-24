Минск, 24 мая, 2024, 17:08 — ИА Регнум. России и Белоруссии нужно искать приоритетные направления в области высоких технологий, заявил президент России Владимир Путин в ходе российско-белорусских переговоров в расширенном составе в Минске.

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«Мы сейчас в узком составе говорили о том, что самое главное для нас всех — это искать приоритетные направления в области высоких технологий и помогать друг другу развивать эти компетенции. Тем более что в связи с так называемыми санкциями, а их в отношении России введено было больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире, 16 тысяч разных — они создают определённые проблемы, безусловно, мы это видим, ощущаем, но они создают для нас и определённые возможности для развития», — сказал президент.

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Он добавил, что там, где Россия утратила компетенции, быстрыми темпами идёт восстановление, а там, где они их не было, они создаются. Путин подчеркнул, что наиболее эффективно в данном вопросе добавиться результатов можно, объединив усилия двух стран.

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