Москва, 14 декабря, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Существование России без суверенитета невозможно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на конференции «Итоги года» 14 декабря.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Для России существование без суверенитета невозможно, её не будет в том виде, в котором она существовала тысячи лет. Речь идёт об укреплении безопасности, общественного суверенитета, обеспечении прав граждан и безопасности в сфере экономики, технологий, развитии парламентаризма», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что будущее каждой страны, включая Россию, зависит от финансово-экономической, а также технологической независимости государства.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября Путин завил, что величие России кроется в суверенитете, а он основывается на самодостаточности в таких сферах, как технологии, финансы, экономика, оборона и безопасность страны.

16 июня Владимир Путин рассказал, что Россия займется укреплением суверенитета во всех областях, но при этом останется открытой для равноправного сотрудничества. Он уточнил, что Российская Федерация готова к такому партнерству со всеми странами, которые дорожат своими национальными интересами и хотят самостоятельно определять своё будущее.