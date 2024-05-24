Рига, 24 мая, 2024, 14:42 — ИА Регнум. С военного аэродрома в Латвии подняли истребители военно-воздушных сил Германии из-за того, что российский Ан-26 летел над Балтийским морем, заявила 24 мая пресс-служба немецких ВВС.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Транспондер российского самолёта якобы был выключен, сказано в сообщении пресс-службы в Х (Twitter).

ВВС Германии в настоящее время участвуют в миссии по обеспечению безопасности воздушного пространства «восточного фланга» НАТО.

Минобороны РФ не комментировало данные заявления ВВС Германии, а ранее отмечало, что все полёты российской авиации выполняются в полном соответствии со всеми международными правилами.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая глава МИД Финляндии Элина Валтонен обвинила Россию в создании помех для работы GPS в регионе Финского залива. С аналогичным заявлением выступил и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкны, сказавший, что помехи возникают якобы вследствие вмешательства РФ в спутниковую навигацию, что противоречит правилам, установленным Международным союзом электросвязи.

Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков, комментируя заявление Валтонен, отметил, что Финляндия стала однозначно враждебной для России страной, а это даёт основания для систематической постановки радиоэлектронных помех в определённых пограничных районах. Утверждения финской стороны, что эти действия якобы ощутимо угрожают гражданской сфере, вызваны тем, что Хельсинки не может решить проблему помех, пояснил эксперт.