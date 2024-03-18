Берлин, 18 марта, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Германии подняли по тревоге истребители сил быстрого реагирования из-за приближения российского военного самолёта Ил-20М. Об этом сообщила пресс-служба ВВС ФРГ в соцсети Х.

(сс) Alan Wilson Ил-20M

«И снова сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты из Лаге (севере Германии. — Прим. ред.), чтобы идентифицировать российский самолёт без плана полёта и радиоконтакта. Речь идёт о российском самолёте Ил-20М (COOT-A)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с немецкими в небо поднимались самолёты шведской армии.

Какого-либо официального комментария от Министерства обороны России по этому поводу на данный момент не поступало.

В оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что российские военные выполняют полёты в строгом соответствии с международным правом.

Как сообщало ИА Регнум, в течение последних нескольких месяцев ВВС ФРГ несколько раз заявляли о поднятых в небо истребителей сил быстрого реагирования при приближении российских самолётов. Так, 28 февраля ВВС Германии и Франции также подняли истребители по тревоге при обнаружении российского самолёта Ил-20М.

Истребитель Су-30 ВКС России 6 марта подняли в воздух из-за появления над Чёрным морем британского разведчика RC-135 и двух истребителей «Тайфун» ВВС Британии. В Минобороны отметили, что британские самолёты выполнили разворот от госграницы после приближения российского истребителя, который не допустил её пересечения.

Российский истребитель выполнил полёт в строгом соответствии со всеми международными нормами над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными самолётами, добавили в ведомстве.