Путин и Лукашенко начали в Минске переговоры в узком составе
Минск, 24 мая, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в Минске в узком составе.
Встреча лидеров проходит во Дворце Независимости. После неё запланированы переговоры в расширенном составе делегаций.
Как сообщало ИА Регнум, Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая. В аэропорту Минска самолёт российского лидера встречал Лукашенко. После этого лидеры продолжили общение в неформальной обстановке.
Ранее Путин возложил венок к монументу Победы на площади Победы в Минске. Его визит в Белоруссию продлится два дня. В пресс-службе Кремля ранее уточнили, что в ходе переговоров с Лукашенко планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня.
Путин и Лукашенко проводили переговоры в Москве 8 и 9 мая. Президент Белоруссии приезжал в российскую столицу для участия в параде Победы и саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Встреча лидеров затянулась до трёх часов ночи, сообщал Лукашенко.
Помимо двусторонних переговоров, лидеры двух стран также провели беседу с участием Сергея Шойгу, занимавшего тогда пост и. о. министра обороны России, и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины, сообщил Владимир Путин.