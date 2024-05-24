Минск, 24 мая, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в Минске в узком составе.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Встреча лидеров проходит во Дворце Независимости. После неё запланированы переговоры в расширенном составе делегаций.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3890892" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая. В аэропорту Минска самолёт российского лидера встречал Лукашенко. После этого лидеры продолжили общение в неформальной обстановке.

Ранее Путин возложил венок к монументу Победы на площади Победы в Минске. Его визит в Белоруссию продлится два дня. В пресс-службе Кремля ранее уточнили, что в ходе переговоров с Лукашенко планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня.

Путин и Лукашенко проводили переговоры в Москве 8 и 9 мая. Президент Белоруссии приезжал в российскую столицу для участия в параде Победы и саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Встреча лидеров затянулась до трёх часов ночи, сообщал Лукашенко.

Помимо двусторонних переговоров, лидеры двух стран также провели беседу с участием Сергея Шойгу, занимавшего тогда пост и. о. министра обороны России, и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины, сообщил Владимир Путин.