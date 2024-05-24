Минск, 24 мая, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 мая возложил венок к монументу Победы на площади Победы в Минске, сообщила пресс-служба Кремля.

Кадр из видео

23-24 мая президент России совершает официальный визит в Белоруссию.

«Монумент Победы, созданный архитекторами Георгием Заборским и Владимиром Королем, установлен на площади Победы в Минске в 1954 году в честь Победы в Великой Отечественной войне и в память о воинах Советской Армии, партизанах и подпольщиках, погибших в годы войны», — рассказала пресс-служба.

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Как передавало ИА Регнум, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в аэропорту Минска сразу после прибытия главы российского государства 23 мая.

Путин рассказал, что перед вылетом в Минск обсудил с правительством РФ все аспекты сотрудничества России и Белоруссии, а также отметил, что в ходе переговоров с Лукашенко будут обсуждаться в том числе вопросы безопасности и, в частности, учения по применению тактического ядерного оружия.

Переговоры лидеров в Минске пройдут сначала в узком, а затем в расширенном составах. Вместе с президентом России в столицу Белоруссии прибыли и ряд других руководителей, в частности, назначенный в мае министром обороны Андрей Белоусов.