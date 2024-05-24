Нарита, Япония, 24 мая, 2024, 13:18 — ИА Регнум. В Японии на 19-м году жизни умерла собака по кличке Кабосу, прославившаяся в интернете благодаря мему Doge. Об этом в своем блоге рассказала хозяйка питомца Ацуко Сато.

Кадр из видео

По словам женщины, собака умерла 24 мая в 7:50 утра по местному времени. Накануне пёс вел себя как обычно: ел рис и пил воду. В воскресенье, 26 мая, состоится прощание с псом в кафе Flower Kaori в городе Нарита.

Два года назад ветеринары поставили Кабосу диагоз — хроническую лимфоидную лейкемию и воспалительное заболевание печени. Из-за чего пёс не мог ходить самостоятельно. На одной из фотографий в блоге видно, что из-за болезни питомец был вынужден передвигался при помощи ходунков на колесах.

Собака породы сиба-ину стала известной в 2013 году благодаря фотографии, на которой она со смешным выражением морды смотрит в камеру. Пса прозвали doge, исказив английское слово dog. Снимок тут же разлетелся по интернету и стал основой для множества мемов.

В конце 2013 года австралийский разработчик и программист Джексон Палмер создал новую криптовалюту — Dogecoin, на монетах которой была расположена морда собаки. Сейчас она входит в топ-10 крупнейших криптовалют мира, а её рыночная капитализация составляет более 23 млрд долларов.

В прошлом месяце стало известно, что власти в России готовят законопроект о запрете организации обращения криптовалют. Инициаторы предполагают, что его введение может произойти 1 сентября 2024 года.

Монетизовать свою популярность удалось не только Doge, в апреле 2022 года мем с танцующими африканцами был продан участниками ролика на NFT-аукционе за 1 млн долларов.