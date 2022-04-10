Аккра, 10 апреля, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Видеоролик с танцующими носильщиками гробов, известный как мем Coffin dance, продали в качестве NFT-токена. Об этом 10 апреля пишет «Канобу».

Скриншот видео Coffin Dance
Танцующие носильщики гробов из Ганы

Как отмечает СМИ, ролик выставили на аукционе, который организовали сами африканские танцоры. Лот продали за 327 единиц криптовалюты Ethereum, что эквивалентно $1 млн.

ИА REGNUM напоминает, что ролик Coffin dance набрал широкую популярность в 2020 году на фоне развивающейся пандемии. Однако первые видео похоронной процессии с участием носильщиков-танцоров появились в интернете ещё в 2015 году.

NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели) свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющей реальной стоимости вне искусственной потребительской активности. Наибольшую нелюбовь к NFT сейчас испытывают любители видеоигр.