Мем с танцующими африканцами продали на NFT-аукционе за $1 млн
Аккра, 10 апреля, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Видеоролик с танцующими носильщиками гробов, известный как мем Coffin dance, продали в качестве NFT-токена. Об этом 10 апреля пишет «Канобу».
Как отмечает СМИ, ролик выставили на аукционе, который организовали сами африканские танцоры. Лот продали за 327 единиц криптовалюты Ethereum, что эквивалентно $1 млн.
ИА REGNUM напоминает, что ролик Coffin dance набрал широкую популярность в 2020 году на фоне развивающейся пандемии. Однако первые видео похоронной процессии с участием носильщиков-танцоров появились в интернете ещё в 2015 году.
NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели) свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющей реальной стоимости вне искусственной потребительской активности. Наибольшую нелюбовь к NFT сейчас испытывают любители видеоигр.