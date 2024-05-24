Вашингтон, 8 сентября, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Информацию о том, что в 2022 году он ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, опроверг американский предприниматель и миллиардер Илон Маск 7 сентября в принадлежащей ему социальной сети Х (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Телеканал CNN, анонсируя новую книгу журналиста Уолтера Айзексона о жизни Маска, сообщил, что бизнесмен отдал распоряжение ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи побережья Крыма. В результате была сорвана атака украинской армии на Черноморский флот России.

«Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX не деактивировала ничего», — так прокомментировал Маск информацию о срыве атаки ВСУ.

При этом бизнесмен уточнил, что накануне он получил экстренный запрос от «правительства» на активацию системы связи Starlink на всем пути следования до Севастополя. Ставилась цель «потопить большую часть российского флота на якоре».

По словам Маска, он не согласился на активацию Starlink, поскольку опасался, что в итоге его компания SpaceX «оказалась бы вовлечена в крупный акт войны и эскалацию конфликта». Таким образом, фактически Маск подтвердил, что помешал украинской армии осуществить атаку на российский флот.

По данным CNN, Маска серьёзно беспокоил возможный ответ России на «маленький Перл-Харбор». Бизнесмен предполагал, что в ответ Россия, якобы, могла применить ядерное оружие. Кроме того, Маск изначально неоднократно заявлял, что система спутниковой связи Starlink задумана и предназначена исключительно для мирных дел, а не для проведения диверсий и эскалации конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным телеканала CNN, американский бизнесмен, глава компаний Tesla, SpaceX и соцсети X Илон Маск мог тайно отключить спутниковую сеть Starlink возле берегов Крыма в 2022 году, чтобы помешать атаке ВСУ на российские корабли. Из-за отключения Starlink украинские подводные беспилотники со взрывчаткой, «потеряли связь и их безвредно вынесло на берег».

В свою очередь замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Илон Маск, если он действительно ограничивал Украине доступ к спутниковой связи Starlink, является последним здравомыслящим человеком в Северной Америке.

Маск ещё в феврале 2023 года указал, что не допустит использования Starlink для эскалации украинского конфликта. Он заявил об этом после сообщений Киева о формировании соединений ВСУ из ударных дронов с терминалами Starlink. Бизнесмен ограничил применение спутников для управления беспилотниками ВСУ и отметил, что в противном случае может начаться третья мировая война.