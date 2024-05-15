Москва, 15 мая, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» направили в парламент на рассмотрение законопроект о внесении изменений в закон «О государственной тайне», позволяющих проверять отметки о выезде из страны в загранпаспортах у россиян, допущенных к государственной тайне. Документ 15 мая опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Павел Лисицын /РИА Новости

Цель нововведений — контролировать, не нарушают ли сотрудники, получившие доступ к гостайне, ограничения на выезд за границу. Правом проверять загранпаспорта предложили наделить руководителей режимных предприятий. Авторы проекта отметили, что этот документ требуется для выезда в большинство стран, и в нём оставляют отметки во время каждого пересечения границы.

«Сопоставление данных отметок со сведениями, имеющимися в режимно-секретном подразделении, касающимися разрешения на выезд, является наиболее быстрым и простым способом осуществления контроля за соблюдением условий выезда за границу», — говорится пояснительной записке к законопроекту.

Один из инициаторов законопроекта зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный в Telegram-канале заявил, что это нововведение направлено на укрепление национальной безопасности и будет способствовать выявлению угроз разглашения гостайны.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре в России изменились правила сдачи на хранение загранпаспорта для временно невыездных граждан. Им нужно сдать документ в течение пяти дней после уведомления об ограничении выезда, в противном случае он будет недействительным. Выезд за границу ограничен для получивших доступ к гостайне, военнослужащих, банкротам, должникам, а также подозреваемым и обвиняемым в уголовном преступлении.