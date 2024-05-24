Москва, 24 мая, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Порядка 82% одобряют деятельность президента России Владимира Путина, следует из результатов соцопроса Фонда Общественного мнения (ФОМ).

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Респондентам был задан вопрос: «Как Вы считаете, президент В. Путин работает на своём посту скорее хорошо или скорее плохо?»

Так, 82% опрошенных (плюс 1 п. п.) считают, что Путин хорошо выполняет свою работу на посту главы государства. Негативно оценили работу президента всего 7% респондентов, воздержались — 11%.

Вместе с тем доверяют главе государства 80% опрошенных. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 57% респондентов, сообщили в ФОМ.

Опрос ФОМ проводился с 17 по 19 мая среди 1,5 тыс. граждан России из 104 населённых пунктах в 53 регионах страны.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ВЦИОМ сообщил, что, согласно проведённому соцопросу, Путину доверяют 81,1% россиян. Согласно опросу, российском лидеру доверяют 81,1% граждан, недоверие выразили 15,3% респондентов. Мишустину доверяют 65% россиян, не доверяют — 16,7%.

Одобряют работу Путина 78,7%, не одобряют — 13,5%. Работу Мишустина одобряют 55,8% граждан, неодобрение высказали 8,4%.

Опрос был проведен с 13 по 19 мая, в нём приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.

Согласно опубликованным 17 мая результатам социологического опроса, проведённого ВЦИОМ, рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 81%. При этом уровень доверия председателю правительства Михаилу Мишустину составил 63,5%.

Показатель одобрения деятельности российского лидера составил 78,9%. Работу премьер-министра и правительства России положительно оценили 54,9% респондентов соответственно.

Опрос проводил «ВЦИОМ-Спутник» среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян с 6 по 12 мая с помощью телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров в не менее чем в 80 регионах.